FOTOS | Así fueron los relajados días de Dani Castro junto a su mascota en elegante hotel de la capital

La influencer Daniela Castro conquistó las redes con una serie de fotografías referentes a unas vacaciones que vivió junto a su mascota.

A través de su cuenta de Instagram, la exganadora del programa “MasterChef” publicó varias postales, una de ellas donde aparece en bikini, para evidenciar cómo pasó los días libres junto a su perra llamada “Chalota”.

“Unas de nuestros días juntas con Chaloti en el hotel pet friendly The Ritz-Carlton”, detalló Castro, agregando que su otra mascota “se quedó con mi mamá y ahora no me lo quiere devolver 🤣”.

Tras esto, Daniela se llenó de mensajes positivos y la publicación obtuvo más de 21 mil “likes”.

Revisa la publicación acá: