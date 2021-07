“Estamos en las nubes”: Pampita desclasificó las primeras imágenes de su hija recién nacida Ana

El pasado jueves fue un día más que especial para Pampita, quien le dio la bienvenida a su quinto bebé, lo cual fue confirmado en primera instancia por la madrina en el programa trasandino “Nosotros a la mañana“.

“Nació, no lo puedo creer, está rebien, no sé mucho de nombre. Qué alegría, qué bendecida, esta bebe es todo”, fue parte de lo que expresó la mujer en la oportunidad.

Luego de que se confirmara el nacimiento de la bebé, se dio a conocer su nombre, el cual es Ana, y luego fue la propia Pampita quien entregó detalles en su programa “Pampita Online“.

“Estamos en las nubes. Quería compartir un ratito con ustedes que me mandaron mucho cariño“, partió señalando la comunicadora, para luego entregar detalles del parto en sí: “No tenía dilatado nada, no tenía contracciones, tenía el cuello largo… no había ninguna expectativa de que naciera”.

Respecto al nacimiento de su bebé, expresó que fue “muy largo, nos habíamos angustiado unas horas antes porque no pasaba nada. Estamos agotados“.

Por último compartió las primeras imágenes de su bebé: