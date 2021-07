“Me hiere muchísimo”: Vesta Lugg recibió amenazas de muerte tras acusación de plagio y aclaró la situación

Hace unos días la cantante nacional Vesta Lugg dio a conocer su nuevo single, el cual fue titulado “Violeta”, el cual encantó a sus seguidores de las redes sociales, enseñando un ambiente onírico en su videoclip, mientras que la también influencer relató que el proceso creativo fue producto de su relación con Pablo Galdames.

No obstante esto último fue duramente criticado durante las últimas horas, luego de que otra artista nacional acusara de plagio a la ex “BKN“, por la imagen de portada del disco.

“Que triste tener que postear esto pero estoy muy molesta con lo que pasó y quiero que se sepa“, sostuvo la intérprete Qloud a través de las redes sociales, en donde manifestó la denuncia.

“Hoy les vengo a hablar de algo que me tiene molesta y confundida. Ayer una artista chilena sacó un single y un video utilizando un concepto muy parecido a mi EP ‘El Mundo Índigo’, utiliza el mismo concepto, mismos colores, la misma tipografía que hice yo y posa parecido“, sostuvo Qloud en la oportunidad.

Este tema fue tocado el día de hoy por Vesta Lugg, quien con un video publicado en Instagram abordó las acusaciones.

“Yo no le he copiado a nadie, no he hecho ningún plagio a ningún proyecto y nunca se lo haría especialmente siendo una mujer artista nacional emergente. Va en contra de todo lo que soy“, partió afirmando Lugg.

Tras esto aseguró haberse puesto en contacto con Qloud para resolver la situación, señalando que ella “no había hecho una copia de su producto“, donde señaló que la intérprete le agradeció por haberla contactado de forma directa, pero que aún así ella tenía que hablarlo en las plataformas digitales.

Finalmente Vesta Lugg le pidió a los cibernautas que dejen de “enviar amenazas y mensajes hirientes” a su equipo, tras estas acusaciones. “Me rompe el corazón y me hiere muchísimo que estemos llegando a este punto de tanta agresividad y amenazas de muerte, donde la gente asuma tantas cosas malas de un mal lugar…”, narró la artista.

Aquí puedes revisar las declaraciones de Vesta Lugg y la acusación de plagio:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vesta Lugg (@vestalugg)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por QLOUD (@qloud.musica)