José Miguel Viñuela anunció su salida de Mega tras 19 años: "Me voy con pena... mucha pena"

El animador José Miguel Viñuela recientemente compartió un extenso y sentido mensaje a través de las redes sociales, donde informó el fin de su participación en Mega.

“Así es, en total 19 años de mi vida… Como resumir todo lo vivido en Mega..“, partió comentando en la publicación, donde detalló que ha permanecido en la señal desde 1997 al 2012 y del 2017 al 2021, enumerando luego los múltiples programas donde participó.

Tras esto continuó: “En Mega me formé como animador, estudié Periodismo en las noches mientras hacîa Mekano, Marcamos una era en la juventud, me casé y me separé.. Me volví a casar y fui testigo de lo más lindo que le puede pasar a una persona: El Nacimiento de mis hijos, asî como también el dolor de la perdida de un ser querido…“.

Sin embargo no todo fue repasar logros para el animador, sino que también se refirió a los errores que cometió: “En Mega tuve muchos aciertos pero tambien un gran error del cual me arrepenti, enfrenté y pedí disculpas.. Pero lo más importante: Aprendí…. A veces tenemos q caer para aprender, cometer errores para crecer y ese ha sido mi proceso este ultimo año…”.

Por último expresó: “Me voy con pena.. mucha pena.. Es como terminar una relaciôn muy profunda, de muchos años.. Pero a su vez, infinitamente agradecido de todos y todas.. Gracias Mega por haber sido mi casa estos 19 años de mi vida.. Por haberme regalado momentos que quedarán en el disco duro de mi alma.. Porque al final como dice Borges: De eso està hecha la vida, sólo de momentos… Vamos por muchos más!!! Gracias Totales”.

