“Minimizaba los actos terroristas y lo que pasó en el 18 de octubre”: Paty Maldonado y Catalina Pulido abordan “encerrona” a Mónica Rincón

Las animadoras Patricia Maldonado y Catalina Pulido abordaron la “encerrona” que sufrió la periodista Mónica Rincón en el marco de las Primarias Presidenciales desarrolladas el pasado 18 de julio.

En el programa “Las Indomables”, las comunicadoras comenzaron analizando la detención del cantante de reggaetón y trap, Kevin Versace, quien está acusado por cometer un homicidio ocurrido la madrugada del domingo en Macul.

“Lamentable, un cabro de 17 años que se cague la vida, a lo mejor tenía un lindo futuro”, declaró Maldonado sobre el tema, seguida de Pulido quien señaló que “me afecta muy directamente, porque yo como madre de adolescente… (…) me preocupa en demasía con lo que está pasando con los jóvenes, la falta de tolerancia, la violencia, con la facilidad que se puede llegar a matar, la falta de empatía, la falta de respeto por la vida ajena, hay una violencia en el ambiente que me tiene muy preocupada”, dijo.

“Yo también creo que esto está abalado por la televisión, está abalado por todo lo que es el periodismo”, continuó Maldonado, para luego criticar una ley, según ella, “para que se les pague a los delincuentes para salir de la cárcel como los de la primera línea, ninguno de esos era preso político, son delincuentes, terroristas, a esos individuos hay que dejarlos en la cárcel por muchos años”, manifestó, momento en que Pulido recordó lo sucedido con Mónica Rincón.

“A ver, no le deseo mal a nadie, por favor que no se malentienda, lo lamento muchísimo, pero, ¿tú viste lo que le pasó a Mónica Rincón? Mónica Rincón es una de las que también minimizaba los actos terroristas y todo lo que pasaba en la primera línea para el 18 de octubre, y ella misma fue lamentablemente víctima de un encañonazo y la encerrona”, declaró.

“Justamente te iba a comentar eso, ellos mismos (que decían) ‘pobres niños, pobres niños que han sido víctimas de los carabineros’, ‘personas que la sociedad les ha quitado el derecho de crecer’. La sociedad no les quita nada señora, el que no crece es porque le importa un comino, un huevo”, agregó Patricia.

“El que quiere crecer, crece de la pobreza más infinita, sale adelante. El pobre no roba señora, el pobre no es delincuente, el pobre no es sucio, no es cochino, quiere salir adelante”, complementó.

“El caso de la señora Rincón es lamentable, me imagino el ‘sustazo’ que se pegó, pero ahí están los niños que están en la calle, porque la sociedad les quita todo”, insistió la exrostro de Mega.

“¿No sé qué pensará ahora o no?”, finalizaron las animadoras.