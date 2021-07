Patricia Maldonado: “El error más grande que cometió Cathy Barriga fue la soberbia, el creerse la dueña de Maipú”

Las animadoras Patricia Maldonado y Catalina Pulido se refirieron a la polémica desatada en el municipio de Maipú, donde el concejal Bladymir Muñoz acusó el hallazgo de cerca de 20 mil test rápidos de Covid-19 vencidos.

Luego de las declaraciones del actual concejal, la exalcaldesa Cathy Barriga respondió y aseguró que “es realmente impresentable, ya es vergonzoso. Yo tengo que andar aclarando las mentiras. Me llaman los medios por cosas que publican de la administración y se trata de los test rápidos”.

En este sentido, la exedil indicó que los test rápidos vencidos “no fueron comprados con recursos municipales, fue una donación que hizo el subsecretario (Arturo Zúñiga) y que fue súper bien recibida el día 14 de septiembre”.

La polémica fue comentada en una nueva emisión del programa “Las Indomables“, donde Maldonado realizó un profundo análisis. “¿Por qué no tenemos que creerle a ella y por qué tenemos que darle el crédito al nuevo alcalde que es extremo comunista y que quiere además perjudicarla?“, consultó.

“No me cabe duda de que ella cometió grandes errores, lo tengo más que claro, cometió grandes errores. Primero, el error más grande que cometió doña Cathy Barriga fue la soberbia, el creerse la dueña de Maipú, el creerse la patrona del fundo, eso la perdió, absolutamente“, cuestionó Maldonado.

“Soberbia, autoritaria, ‘aquí mando yo, se hace lo que yo quiere’. En una municipalidad tú tienes concejales y tienes que trabajar en conjunto con ellos“, reflexionó.

No obstante, la animadora advirtió: “¿Por qué yo tengo que abalar al nuevo alcalde? (…) el nuevo alcalde no puede estar opinando y diciendo cosas que no corresponden y el resto de los concejales que son de izquierda, para liquidar a una alcaldesa que no era del partido comunista ni del socialista”, dijo finalmente.