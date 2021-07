Antonella Ríos reveló el nuevo desafío personal que enfrentará a su 46 años

La actriz nacional Antonella Ríos se ha mantenido bastante activa en las redes sociales, donde de manera frecuente da que hablar tras compartir osadas publicaciones que no pasan inadvertidas para los cibernautas.

No obstante, en esta oportunidad, la comunicadora de 46 años compartió una imagen en donde se refirió a un nuevo desafío que enfrentará en su vida, lo cual narró con bastante entusiasmo.

“Yo creo que los desafíos no paran nunca en tu vida y es por eso que no es tarde para aprender: un idioma, una actividad artística o un deporte… lo que sea nuevo en tu vida. O bien retomar eso que dejaste de lado cuando ya no pudiste seguir”, partió comentando.

Luego continuó: “Esto tiene muchas dimensiones pues están involucrados, el foco, la constancia y sobretodo la garra para que pese a las caídas te levantes y sigas buscando mejorar y crecer“.

Tras esto confirmó que su nuevo desafío en lo que queda de este 2021 son los patines, lo cual dejó en claro en la imagen que compartió, en donde se luce con estos accesorios.

La publicación recibió positivos comentarios, en donde los usuarios aplaudieron su motivación para adentrarse en esta disciplina.

Aquí puedes ver la imagen: