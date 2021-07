“Me podrían haber echado”: José Miguel Viñuela reveló cómo el canal lo apoyó cuando protagonizó polémica con camarógrafo

El animador José Miguel Viñuela reflexionó sobre su extenso recorrido por la televisión y abordó su salida de Mega, en una transmisión realizada a través de Instagram.

En la plataforma, el comunicador expresó: “Me arriesgué, tuve experiencias buenas, hice programas buenos, hice programas malos, pero yo encuentro que el que no arriesga en la vida no gana“.

En este sentido, sostuvo que “yo me podría haber quedado toda la vida en Mega, tenía una pega súper estable, estaba en el matinal, estaba la raja, no tenía ninguna necesidad, me podría haber quedado ahí, podría haber llevado hoy día más de 20 años en un programa, pero quise ir por más, y a lo mejor en el camino me caí, pero esa caída yo no la considero un fracaso, la considero un aprendizaje”.

Sobre este último punto, Viñuela reconoció que “Mega me volvió a abrir la puerta, cuando reemplacé a Lucho (Luis Jara). Yo sé que la puerta la tenía bien cerrada en Mega, porque me había ido, pero me volvieron a abrir la puerta, y cuando me volvieron a abrir la puerta aproveché esos cuatro años de la manera en que lo hice, y fíjate que estoy muy agradecido porque en el momento en que me mandé el cagazo, hace más de un año ya, a mí el canal me apoyó“, sostuvo el animador sobre la polémica con el camarógrafo de canal.

Según José Miguel, Mega “me mantuvo el contrato, me podrían haber echado y me apoyaron“, dijo el comunicador.