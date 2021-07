Netflix confirma que habrá una segunda temporada de Sweet Tooth

Este jueves Netflix confirmó que ya se dio luz verde a la producción de la segunda temporada de una de sus series más exitosas de este año, Sweet Tooth.

La noticia llegó luego de que distintos críticos e influencers estadounidenses recibieran un paquete que debía ser abierto exclusivamente el 29 de julio.

Una vez que estos pudieron ver en su interior y notaron que había una barra de chocolate gigante, la que anunciaba que hay nuevos capítulos de la serie en camino.

La adorable serie está basado en las novelas gráficas de Jeff Lemire, y narra la historia de un niño-ciervo llamado Gus, que cruza un mundo post pandémico para lograr encontrar a alguien muy importante para el.

La aclamada serie contó con la producción ejecutiva de Robert Downey Jr y su esposa, Susan Downey, y recibió una gran aceptación tanto por audiencias como por críticos.

BREAKING NEWS: @SweetTooth has been renewed for Season 2!

Congratulations to the cast and crew! 🎊🎉#SweetTooth #SweetToothSeason2 pic.twitter.com/RgaL5xcmkl

— Sweet Tooth Series (@SweetToothDrama) July 29, 2021