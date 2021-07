Roberto García Moritán, esposo de Pampita, habló sobre Benjamín Vicuña y la relación que mantienen 

Roberto García Moritán, esposo de la modelo argentina Carolina “Pampita” Ardohaín, se refirió por primera vez sobre Benjamín Vicuña. El empresario gastronómico habló de la relación que mantiene su familia con la del actor chileno en el programa trasandino “Es por Ahí”.

Recordemos que tras una polémica separación, Benjamín y Pampita se reencontraron en la conmemoración del cumpleaños de la hija que tenían en común, Blanca, quien falleció cuando solo tenía 6 años de edad. En la instancia los padres inauguraron un parque en honor a la menor y fueron acompañados por sus respectivas parejas: Roberto y “China Suárez”.

Actualmente ambas familias mantienen una relación cordial, principalmente por los hijos que la modelo argentina y el actor chileno tienen en común.

Recientemente Pampita y Roberto se convirtieron en padres de su primera hija, Ana. En relación al tema, el empresario señaló: “No dormimos pero no nos importa nada, estamos felices. Es una santa salvo de 3 a 6 de la mañana”.

A raíz de lo anterior el periodista Guido Záffora consultó: “Lograste algo muy importante, que fue sanar su vínculo con Benjamín (Vicuña). Son una familia ensamblada. De hecho, la China saludó a Pampita por el nacimiento de Ana en las redes sociales. ¿Cómo fue el encuentro, el momento en que conocieron a Ana?”.

Si bien Roberto no quiso profundizar, respondió: “Si no te molesta, yo de ese tema preferiría no hablar. Lo que sí te puedo decir es que la relación entre ellos siempre fue excelente y que Benjamín tiene mucho que ver también. Es un gran tipo”.