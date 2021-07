“Yo también estoy diciendo mi verdad”: Angélica Castro paró en seco a Daniela Aránguiz en “Podemos Hablar”

Este viernes se emitió un nuevo capítulo del programa de Chilevisión “Podemos Hablar”, donde estuvieron invitadas solo mujeres: Daniela Aránguiz, Perla Ilich, Angélica Castro, María Luisa Godoy y Camila Flores.

En ese contexto, en un momento Julián Elfenbein preguntó quién ha revisado el celular y se paró Daniela Aránguiz a contar su historia.

Pero no solo eso, sino que reveló que además revisaba los movimientos de la tarjeta de crédito de Jorge Valdivia.

Todos quedaron impactados y Aránguiz replicó que “Una mujer que no busca es porque no le importa”.

Lo anterior fue rechazado por Godoy y Castro, pero Daniela aseguró que no le creía a esta última. Fue ahí cuando la esposa de Cristián de la Fuente la paró en seco.

“Un momento. No me parece, porque así como tú aseguras que dices la verdad y que eres honesta, yo también estoy diciendo mi verdad. Y mi verdad es que yo no reviso y confío plenamente”, dijo para luego contar su experiencia.

“Me acuerdo a los 17 o 18 años estar (pendiente) del celular, pero me hizo tanto daño esa búsqueda, ese odio y maldad te que carcome, que dije ‘voy a buscar un hombre que me de tranquilidad y seguridad, (para) que yo no tenga que estar buscando’. Y eso es lo que vivo hoy, gracias a Dios”, apuntó.