La Rancherita denunció hackeo de sus cuentas: Sujeto ofreció videos de ella sin ropa 

La cantante nacional Carolina Molina, conocida como “La Rancherita”, denunció el hackeo de algunas de sus cuentas y la usurpación de su identidad en redes sociales.

Por medio de una extensa publicación en Instagram, la intérprete reveló que una persona se hace pasar por ella en diferentes plataformas y que también han intervenido sus perfiles de Twitter, Facebook, Instagram e Whatsapp e incluso su correo electrónico.

“Cómo puede ser tanta la bajeza y la poca hombría. Me disculpo con mis seguidores por tener que subir estas cosas pero no me puedo quedar sin advertirlo”, expreso La Rancherita en la publicación.

A lo anterior agregó: “Este tipo sigue usurpando mi identidad, creando cuentas falsas con mi nombre, amenazándome y más, y quizá a cuanta gente tiene convencida de que soy yo quien hace estas cosas”.

Aún no se tiene certeza de la identidad de la persona que estaría interviniendo las cuenta de la cantante, sin embargo ella apunta como responsable a su ex pareja. “Cierto eso que dicen ‘no conoces a alguien hasta que peleas con él”, señaló sobre el supuesto involucrado.

Revisa la publicación completa a continuación: