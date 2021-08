“Agradezco la decencia y la educación que tuvo Mega”: Fran García-Huidobro postuló para ser parte de nuevo programa pero no quedó seleccionada

La animadora Francisca García-Huidobro contó detalles del nuevo programa que se exhibirá en Mega, llamado “Pecados Digitales”, que se estrenará próximamente y que estará conducido por la actriz Javiera Contador.

En conversación con Karla Constant a través de Instagram, para el programa de Revista Velvet, la animadora sostuvo que “sé de lo que trata, porque yo hice el casting y no quedé, para que nadie ande diciendo que: ‘La hueona se quebró’, no, mentira, no quedé. Y es un programa de farándula”.

En este sentido, detalló que el espacio “tiene que ver con aquello que tú piensas que no debes hacerte cargo, porque está en tu teléfono y lo olvidaste. Ese tweet, esa foto de Instagram, ese romance que olvidaste y no te quieres hacer cargo, por eso se llama ‘Pecados Digitales"”, afirmó García-Huidobro.

Además, confesó que “además está Yerko Puchento, así que un (programa) de farándula obviamente es”.

Por otra parte, se sinceró y aseguró que “me hubiese encantado (hacerlo). Quiero decir públicamente que agradezco la decencia y la educación que tuvo Mega en convocarme y en después contarme quién era yo, porque los canales suelen tener esta falta de respeto de llamarte, después no decirte nada y después tu ver el programa al aire“.

“Así que yo le agradezco mucho a (los productores de Mega), que me convocaron y después me informaron que después yo no había quedado”, concluyó.