Daniel Fuenzalida confiesa su peor miedo: “En la previa lo paso demasiado mal”

Este lunes el conductor del programa “Me Late Prime”, Daniel Fuenzalida recordó una divertida anécdota de su juventud cuando se dedicaba a animar eventos en vivo, sorprendiendo a todo el panel ante su confesión.

Cada uno de los integrantes del programa comentaron sobre sus fobias y miedos más grandes, las cuales eran tomadas entre risas y bromas. Sin embargo, al llegar el turno del “Huevo” Fuenzalida, todos lo miraron con gran sorpresa en sus rostros.

“No es que le tenga fobia, pero si le tengo un gran respeto a animar el público”, declaró.

Ante esto, Antonella Ríos respondió inmediatamente, bastante extrañada: “¿En serio?, nosotros animamos un evento y tu lo hiciste espectacular”.

Fue entonces cuando el conductor del espacio se confesó y explicó la situación.

“Sí, pero yo en la previa lo paso demasiado mal, por eso no hago eventos. Porque 24 horas lo paso muy mal”, comentó.

Posteriormente, desde producción mostraron una fotografía de un recinto lleno de publico, a lo cual Fuenzalida respondió: “A esto yo le tengo terror”.

“A mí una vez me pidieron animar en todos los Colegios ABC1, esto fue en San Carlos de Apoquindo, y era todo San Carlos de Apoquindo en una carpa, lleno, y yo tenía que ir a animar el mejor disfraz para un Halloween”, recordó.

“Estaba pero lleno, lleno de puros cuicos, yo tenía 25, entonces me introducen, y llego y eran como 6 mil personas, todos de ropa de calle y unos con disfraces, de repente me fijo, y en una columna habían unos gallos así”, dijo el animador antes de hacer gestos de corte de manga.

“Me fijo ahí y traté de seguir animando hacia el otro lado, pero yo seguía mirando, y ellos seguían con los gestos, se me iba la vista y no me concentraba”, comentó el animador.

“Yo en ese momento no pesqué, pero me afectó mucho, el resto estaban super bien, pero ellos sabían que yo los estaba mirando y lo hacían más, eso hasta el día de hoy me insegurizó“, sentenció el animador.