“Estoy al aire”: Rodrigo Sepúlveda realizó inesperado llamado en vivo a su esposa en Meganoticias

El periodista Rodrigo Sepúlveda durante el último tiempo ha cobrado gran popularidad en las redes sociales, gracias a sus potentes y ácidos discursos sobre la actualidad nacional, aunque no todo es seriedad y, de vez en cuando, se da tiempo para bromear.

Una situación de esta índole ocurrió cuando la periodista Javiera Stuardo realizaba un despacho sobre la apertura de discotecas en Rancagua y Punta Arenas, las cuales pudieron volver a operar desde el inicio de la pandemia.

La noticia dio a que el conductor de Meganoticias molestara a la notera, señalando que era una experta en fiestas, mientras que ella no se quedó solo en eso, preguntándole cuándo fue la última vez que había salido de “un carrete a una disco”.

“Ayer, ayer fui. Mentira. No voy a una discoteca a bailar, déjame que voy a llamar a mi señora. Déjame llamar a la Paula en vivo. Para preguntar, para no embarrarla“, soltó Sepúlveda, antes de que efectivamente tomara su celular y llamara a su esposa en vivo, en medio del programa.

Lo incluso más llamativo fue que la esposa de Rodrigo Sepúlveda contestó, y ambos conversaron en el espacio.

“Mi amor, estoy al aire, ¿estás con algún televisor por ahí o no? Prende el televisor para que sepas que estoy trabajando. Yo te estoy llamando, prende el televisor. ¿Me ves o no me ves? Estoy en un móvil con la Javi Stuardo y me pregunta cuándo fue la última vez que fui a una discoteca? ¿Tú te acuerdas?“, soltó el periodista.

Ante esto su esposa, Paula Zaror, replicó: No me acuerdo bien. Hace mucho tiempo. Como 10 años“.

La conversación continuó y ambos concordaron que en realidad la última vez que ambos concordaron fue cuando salieron a bailar a un matrimonio, justo antes de que iniciara la pandemia. “No te molesto más. Un abrazo. Te lo cedo“, cerró el comunicador.