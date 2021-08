Kika Silva tuvo “romántico” reencuentro tras cuatro meses: “Fueron días eternos”

La modelo María Silva, conocida como “Kika” Silva, se encuentra en California, Estados Unidos, y esa fue una de las razones para abandonar todo en Chile hace cuatro meses. Incluso a Gin.

Se trata de su perro, que incluso tiene una cuenta de Instagram, y también es querido por sus seguidores. Sin embargo, no se lo pudo llevar y quedó al cuidado de la madre de Kika, hasta ahora.

“El reencuentro luego de dejarlo por 2 semanas sin saber lo que pasaría (terminaron siendo 4 meses)”, comenzó contando. “Fueron distintas etapas donde al final ya tenía el tema un poco bloqueado en mi cabeza para no seguir pensando, aunque sabía que con mi familia estaba como rey y que el estaba bien para mi se hacía eterno”, agregó.

“Agradecer a @pettravelchile que siempre nos ayuda con sus trámites sanitarios y papeles necesarios. @renealcayaga que me ayudo con los trámites también de mi Mamá y hermana”, dijo.

“En tiempos de mucha incertidumbre y donde las restricciones van cambiando día a día… fueron días eternos pero siempre se que de mucho crecimiento. (Los primeros minutos me ignoró bastante 🤣 no me esperaba otra cosa de señor Gin pero ahora ya volvió a mirarme con cara de mamón, aunque sigue durmiendo con mi mamá porque ese amor siempre ha sido muy fuerte)”, cerró.

Sus seguidores se derritieron con el video publicado en Instagram y la llenaron de “me gustas”.

