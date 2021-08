Patricia Maldonado repasó a Fernando Godoy y polémico sketch en “Mi Barrio”: “Yo cortaría cabezas…”

El pasado sábado se transmitió a través de las pantallas de Mega un polémico sketch en el programa “Mi Barrio“, el cual fue protagonizado por Fernando Godoy.

En el espacio intentaron parodiar un programa culinario, donde el intérprete cocinaba con productos vencidos y poca higiene, lo cual terminó muy mal en pantalla.

La emisión de este singular sketch generó múltiples críticas en las redes sociales, donde se tildó la puesta en escena de “asquerosa” y obtuvo rechazo por parte de los espectadores.

Una de las personas que se sumó a este debate fue la opinóloga Patricia Maldonado, quien criticó tanto a su excanal como a Fernando Godoy.

A través de su programa en YouTube “Las Indomables”, la comunicadora partió comentando: “Yo la verdad es que no sé qué está pasando en los creativos, porque tú quieres hacer una parodia. Tienes un millón de formas para hacerla. Pero discúlpenme si estás tomando 11. Vomitar encamara, escupiera en cámara, perdón, hablar de fecas, ¿a usted le parece que eso sea creativo?“.

Luego continuó: “Esto me recuerda a esta chiquilla que mostró su toalla higiénica (Camila Recabarren). Me provoca lo mismo. Traspasar la línea. Yo no puedo entender, está el libretista, el productor, el director, cómo no te vas a dar cuenta y decir momentito, yo no puedo hacer esta hue… nos van a sacar la cresta“.

Tras esto repasó al actor Fernando Godoy, donde catalogó su acto como algo de poco sentido. “Cómo un actor puede permitirse, dar el lujo, hacer algo tan imbécil, tan estúpido. Y lo que hizo esta semana. Fue como decir, me corto la cabeza, por qué se quiso cortar la cabeza. Si el único perjudicado es él. La gente lo trata pésimo en las redes sociales. No entiendo“, expresó.

Por último arremetió contra el canal, quienes permitieron que aquel sketch saliera al aire, señalando que si ella estuviera al mando, “cortaría cabezas. A libretistas y producción general. Altiro. Pa’ fuera“, finalizó.

Aquí puedes revisar el capítulo: