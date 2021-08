Rodrigo Sepúlveda se quebró con transformación en adulto mayor: “Para mí fue un regalo”

Recientemente el periodista Rodrigo Sepúlveda participó en una campaña de Mega que lo transformó en un adulto mayor.

Con el trabajo de una profesional del maquillaje se logró este efecto que le sumó bastantes años al comunicador de 48, hecho que lo emocionó hasta las lágrimas.

“Se me viene el sueño de que mis hijas me puedan ver así. Me imagino con mi señora, ella igual de vieja que yo, pero con la misma esencia de siempre”, fue parte de lo que expresó en un video que compartió a través de Instagram, en donde compartió parte del proceso.

Luego continuó: “Esto es superpotente, superdifícil de traspasar, porque uno no sabe si va a llegar así“, añadiendo una reflexión sobre la edad, explicando que en esos años le gustaría ser “útil para la sociedad, para que te valoren por lo que uno es y no por cómo te ves”.

El tema fue tocado el día de hoy en el matinal “Mucho Gusto”, en donde Diana Bolocco y José Antonio Neme hablaron con el comunicador, quien nuevamente se mostró emocionado tras ver el registro que protagonizó.

“Esto para mí fue un regalo, una oportunidad que me da el canal, que yo no me esperaba ni por nada. La vivencia es tremenda, porque enfrentas una transformación de tu propio cuerpo, donde se envejece en cuatro horas”, partió comentando.

Luego continuó: “En esas cuatro horas vives un proceso en donde tu vida sigue siendo la misma, pero el envase es otro (…) Yo me fui imaginando el recorrido de mi vida”.

Aquí puedes ver la publicación: