Monse Torrent desclasificó las consecuencias que le dejó el Covid-19: “No me he recuperado al 100%”

En abril de este año la comunicadora Monserrat Torrent confirmó dar positivo al Covid-19, en medio de un brote de coronavirus en La Red, canal donde participa en “Así Somos”.

Ahora la ex “Mekano” se refirió a las secuelas que le dejó el paso de esta enfermedad en conversación con el sitio Página 7.

“Me contagié como si fuera un resfrío común y no tuve mayores complicaciones. Eso me permitió estar muy tranquila, pero todos los días me despertaba con la angustia de cómo iba a evolucionar“, partió comentando al citado medio a través de un Live de Instagram.

Otro de los aspectos que tocó fue su reacción al conocer que dio positivo al coronavirus: “Fue como cuando te entregan un rojo en el colegio. Me puse a llorar y me dio un ataque de angustia. Uno dice ‘qué me espera de aquí a 14 días más”.

Tras esto señaló que si bien ha pasado un largo tiempo desde su contagio de Covid-19, de todas formas aún experimenta secuelas: “Con el tiempo me he dado cuenta de que no he recuperado el olfato y el gusto al 100%, es heavy. Yo soy supersensible de olfato y ahora mismo hay unas flores aquí en la oficina y no siento ningún olor y a mí no me gusta tener flores, porque no me gusta su olor”, sostuvo.

Aquí puedes revisar la entrevista completa: