Myriam Hernández desconcertó a JC Rodríguez tras relatar que se le apareció Felipe Camiroaga

En horas de la madrugada de este miércoles se transmitió el segundo capítulo de “Pero con Respeto”, nuevo lateshow de CHV conducido por Julio César Rodríguez, que en esta oportunidad contó con la presencia de Myriam Hernández.

En la conversación, donde no faltaron las risas, también se vivió un emotivo momento, luego de que el animador le consultara sobre su vínculo con el accidente de Juan Fernández, en donde fallecieron 21 personas en septiembre del 2011.

La cantante nacional reveló que ella era una de las personas que inicialmente estaba incluida en el viaje, donde asistiría junto a su esposo Jorge.

No obstante, debido al viaje de su hijo a España, también llamado Jorge, descartó el viaje hacia el archipiélago a última hora.

“Jorge decidió viajar a España. Irse de nuestro país. Y con ese viaje quizás salva tu vida, Myriam. Esto ocurrió hace muchos años. Y tú ibas en ese viaje a Juan Fernández, donde falleció una cantidad importante de compatriotas (…) Cuando el viaje se realiza tú llamas a Felipe para decirle que no vas, que no puedes ir. Solo un par de día antes. Por ese día viaja Jorge”, le comentó JC Rodríguez.

Tras esto Hernández continuó: “Fue tremendo, qué terrible recordar ese momento por todas las persona que partieron. Y también por Felipe Camiroaga, que era un gran amigo. Felipe Cubillos me había invitado muchas veces. Y este viaje a Juan Fernández se había estado postergando. Y yo como nunca podía ir, le había dicho ‘sí, este de todas maneras vamos’. Entonces se postergó en dos oportunidades. Y cuando ya era, Jorge mi marido me dice…”, expresó antes de ser interrumpida por el conductor.

“¿Iban los dos?”, preguntó JC Rodríguez, ante lo cual Myriam Hernández señaló que sí: “Siempre vamos a todas partes juntos“.

Tras esto relató que al percatarse que el viaje de su hijo era el mismo día de su viaje a Juan Fernández, optó por priorizar a la familia, llamando a Felipe Cubillos para informarle que no podría ir.

Luego relató que aquel día que despidieron a su hijo Jorge, “al volver hacia la casa, empiezo a leer en Twitter esto que parece que había un accidente. Y yo le comento a Jorge, se me aprieta el estómago. Me dice ‘debe ser esta broma que matan a famosos’. Y llegamos a la casa, prendemos el televisor y yo… es que es tan fuerte. Me puse a llorar porque sentí que estaban muertos todos. Y que en ese viaje íbamos con Jorge, y podría haber sido algo horrible, horrible. Y pensaba en Felipe, y pensaba en Felipe Cubillos. Fue horrible. Horrible. Y luego darle gracias a Dios de rodilla de no haber estado ahí, pero con la pena y el peso de todas las personas que partieron“.

Junto a esto señaló que con su esposo tan solo atinaron a abrazarse y llorar. “Agradecimos a Dios y, no sé, te cambia la vida en un segundo porque en un segundo podríamos no haber estado en esta vida”, expresó evidentemente emocionada.

La aparición de Felipe Camiroaga

Tras relatar aquel día, Myriam Hernández también se refirió a una singular anécdota que vivió en un avión, ya que Felipe Camiroaga se le habría “aparecido” a pocos días de su muerte.

“A mí me pasó algo bien especial después. Como a la semana me llamaron del Grammy para ir a anunciar los Grammys. Entonces pensamos con Jorge que si era bueno ir, porque yo estaba con depresión. Entonces pensamos que era bueno ir para que yo salir un poco de esto y partimos”, partió comentando.

Luego narró la singular historia: “Veníamos en el avión de vuelta con Jorge hacia Chile, entonces con Jorge ya de vuelta desde Los Angeles a Chile me dice ‘¿va a cenar?’ Y yo le digo ‘no’. Entonces él siempre me recuesta en el sillón del avión y me tapa. Y se queda esperando la comida. Y en eso yo me duermo. Supuestamente me duermo y veo que Jorge está comiendo”.

“De repente me hacen así en la rodilla (gesto de que le golpean la rodilla) y veo a Felipe. A Felipe Camiroaga. Con el pelo largo, con una polera negra. Le veo su tatuaje. Estaba peinado como al medio. Me hace en el pelo, en mi lado izquierdo (gesto de que se lo acomoda). Porque yo le digo ‘Felipe…’ fue una cosa tan desesperante para mí ver que Jorge estaba comiendo, sentir el ruido del avión y ver que Felipe… me estoy volviendo loca… ¿Cómo puede ser que se te aparezca una persona? Y tiritaba… y me ‘decía tranquila, yo estoy bien. Preocúpate de la segunda parte”, relató.

Por útimo expresó: “En eso yo debo haber estado… obvio que estaba soñando, empecé a hacer ruido y Jorge me despierta. Y me dice qué le pasa. Trataba de explicarte lo que había vivido. A Jorge todavía no le entregan la comida. Fue un lapsus así, fue horrible. Se me pone la piel de gallina cuando me acuerdo de eso. Solo pienso que a lo mejor, en estos misterios de la vida, él sí está bien. Y probablemente yo desde ahí empecé a cuidarme mucho en esta segunda parte. Sentí que era la segunda oportunidad que tenía de vida”.