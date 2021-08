El duro encuentro entre Daniel Fuenzalida y Sergio Rojas tras referirse a “Caso Viñuela”

El pasado miércoles se vivió un singular momento en espacio de “Me Late”, luego de que Daniel Fuenzalida y Sergio Rojas se enfrascaran en una discusión tras analizar el polémico caso de José Miguel Viñuela y José Miranda, camarógrafo que sufrió un corte de pelo por parte del ahora exanimador.

En el programa de TV+ lograron un contacto con Rodrigo Ávila, defensor del profesional, donde Rojas leyó al aire una declaración que provenía del círculo más cercano del exrostro de Mega, donde el “Huevo” Fuenzalida lanzó una broma que no cayó nada bien.

“El defensor de los rostros. Te has transformado en un embajador de los rostros, una cosa impresionante”, soltó el también locutor, que luego continuó con su idea.

“De dos semanas a esta parte defiendes a Julio César, a Viñuela, a Pancho Saavedra, a Martín Cárcamo. Rostros enemigos míos. Rostros no amigos míos“, sostuvo Fuenzalida, señalando que fue una buena jugada acercase a Sergio Rojas, “haciéndole la pata”.

Estos dichos generaron molestia en Rojas, quien se defendió de estos argumentos. “¿Cuándo yo te he tenido que defender a ti… he defendido a Daniel Fuenzalida o lo que considero que es correcto?“, consultó Rojas, lo cual no fue considerado por el animador: “Lo que consideras correcto”.

Luego Rojas continuó: “Que tú pongas en duda, que yo por amistad… yo no soy amigo de ninguna de estas personas. A mí lo que me parece correcto, me parece correcto”.

Finalmente “Huevo” Funezalida puso paños fríos a la situación. “Parece que te estás sobrepasando. No era tan grave… Lo que yo estoy diciendo es que los animadores supieron la clave”.