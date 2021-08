“Mi papá era alcohólico”: Iván Cabrera se “quebró” al revelar impactante historia familiar en “El Discípulo del Chef”

En un nuevo capítulo de “El Discípulo del Chef” de Chilevisión, el bailarín Iván Cabrera protagonizó un emotivo momento al contar una fuerte historia familiar relacionada a su padre.

Todo comenzó cuando Cabrera preparó el Pisco sour, momento en el cual contó que “para mí es sumamente importante ya que… bueno mi papá es barman, estudió coctelería y todo eso“.

En este sentido, comentó que “bueno a mí no me da vergüenza para nada, porque es una historia maravillosa, pero mi papá era alcohólico y cuando nació mi hermano, que nació con un Síndrome hipotónico, que no podía caminar, mi papá hizo una manda y dijo que no tomaba una gota más de alcohol si mi hermano caminaba”.

Tras esto, reveló que “mi hermano caminó a los 2 años y al día de hoy soy 34 años que mi papá no toma ni una gota de alcohol“, dijo con gran orgullo el bailarín.

Sobre esto, sostuvo que “me emociona a hablar de cualquier tema que tenga que ver con mi familia, mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hijos por su puesto”.

“No quería quedar corto por supuesto, espero no haberte defraudado“, le dijo a su padre por las pantallas de CHV.