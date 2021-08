“¡Yo me morí!”: Patricia Maldonado recordó complejo momento que vivió tras ingerir pastilla recomendada por Pamela Díaz

La animadora Patricia Maldonado reveló una compleja experiencia que vivió hace algunos años, cuando siguió un consejo de su amiga Pamela Díaz.

Todo comenzó cuando, en su programa “Las Indomables”, Maldonado abordó los efectos de los quemadores de grasa. Según la comunicadora, estas píldoras “son fatales (…) y te los digo por experiencia propia. Perdóname que te cuente esto, pero a mí la Pamela Díaz me dio un quemador de grasa en pleno programa yo me morí“, le contó a Catalina Pulido.

“Entiéndemelo bien, yo me morí. Empecé a sudar y yo tomaba agua, agua. Era como una regadera. Cata, con decirte que yo tenía un almuerzo con unos auspiciadores, con la Francisca Garcia-Huidobro, me fui al baño y yo no fui capaz, y pedí que llamaran a Jorge y Jorge me llevó a la clínica“, recordó la exrostro de Mega.

“Porque la pastilla me mató, literalmente me mató”, insistió la animadora en su programa.