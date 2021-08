“Me hicieron bolsa”: El descargo de Catalina Palacios tras críticas hacia su presentación en “The Covers”

Este viernes 6 de agosto se estrenó el nuevo programa “The Covers: Tributo a las estrellas”, donde la cantante y animadora Catalina Palacios interpretó a Marta Sánchez, reconocida artista española.

No obstante, su presentación dejó algunas críticas de parte del jurado y también de parte de los televidentes, quienes la cuestionaron duramente a través de la plataforma de Twitter.

En cuanto al jurado, Beto Cuevas sostuvo que “yo conozco a Marta Sánchez y ella tiene esa sensualidad de que se para en un escenario y es Marta Sánchez. Creo que te acercaste bastante a su sensualidad”.

No obstante señaló que “había una repetición en lo que hacías con tus manos y eso después, cuando se hace un poco largo, juega un poquito en contra y creo que también habían problemas de afinación“.

Por su parte, Javiera Contador, también jurado del programa, afirmó que “me pasó que encontré que no lo disfrutaste tanto porque estabas preocupada de hacerlo bien, entonces me faltó a mí por lo menos como sentir el goce”.

Y tras las críticas que recibió Palacios, la animadora hizo sus descargos luego de su presentación: “Yo creo que se confundieron porque encontraron muy monótonos algunos movimientos míos y ahí les dio la sensación de que yo no lo estaba pasando bien y cero posibilidades de que eso sea cierto“, dijo.

“¿Cómo me fue? No tengo idea, me hicieron bolsa nomás, es todo lo que sé“, finalizó.