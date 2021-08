“¿Qué le pasó?”: Usuarios “destrozan” presentación de Alejandra Valle como Mon Laferte

Durante la noche de este viernes 6 de agosto, la periodista Alejandra Valle sorprendió al jurado en el programa “The Covers: Tributo a las estrellas”, con una interpretación a la artista chilena Mon Laferte.

Si bien el jurado se mostró bastante contento con su show, los usuarios en redes sociales la criticaron por varios aspectos y emitieron duros comentarios, principalmente a través de Twitter.

“Me encanta el look. Elegiste un tema súper difícil, porque hay cantantes que involucran menos desafíos que otros y esta es una mujer que involucra mucho, y tú le pones mucha pasión y yo veo eso y me lo logras traspasar”, sostuvo la actriz Javiera Contador sobre el espectáculo de Alejandra.

“Yo creo que tu eres una mujer que se emociona cuando canta y a mí eso me hace que se me paren los pelos me gusta”, agregó la jurado del espacio, precisando que “igual vi un poquito de nervios, pero también vi el ‘me lanzó con todo’ y lo agradezco”.

No obstante, en redes sociales surgieron ácidos mensajes para la periodista: “Amiga, no”, “Disculpen pero puta que esta cagá Mon Laferte con retención de líquidos”, “Que le pasó a Mon, ¿la atropelló el tren?”, fueron algunas de las reacciones.

Revisa acá algunos comentarios: