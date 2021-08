“¡Se pasó!”: La increíble interpretación de Willy Sabor en “The Covers: Tributo a las estrellas”

El comediante Willy Sabor impactó a los televidentes con su interpretación al destacado músico Barry White, en el estreno del programa “The Covers: Tributo a las estrellas”, transmitido por Mega.

Con una de sus canciones más emblemáticas, Willy sorprendió a los telespectadores y al jurado del espacio con una tonalidad similar a la de Barry White y su mismo estilo de ropa.

De hecho, el cantante nacional Beto Cuevas, jurado del espacio, llenó de elogios al humorista, señalando que “a mí no me gustó, a mí me fascinó”.

En tanto, los usuarios de redes sociales también se mostraron sorprendidos al ver el show, entregando positivos comentarios en la web: “Se pasó”, “Bravo Willy”, “excelente”, fueron algunos de los mensajes compartidos en Twitter.

Revisa acá algunos comentarios:

#TheCoversMega excelente Willy Sabor,bien sintética la barba!! — Jorge Gutierrez P. (@PapitoKoke) August 7, 2021

Buena perfomance de Willy Sabor 👍👏 #TheCoversMega — Julio (@JulioLarrainGon) August 7, 2021

#TheCoversMega

Willy dejó la vara alta!!!… — 𝒸𝒾ℯ𝓁ℴ 𝓇ℴ𝒿ℴ… (@svergara_1985) August 7, 2021