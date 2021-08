“Con un confort al lado”: La “fina” conversación de JC Rodríguez y Monserrat Álvarez que se tomó la mañana

Durante la jornada de hoy en el matinal “Contigo en la Mañana” se vivió una singular jornada luego de que los conductores Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, luego de que se refirieran a las comidas que disfrutaban los Constituyentes.

Bajo este sentido la conductora señaló que ella por años comió en el Bar Nacional, luego de que trabajara en la biblioteca del Congreso por años.

Allí señaló que siempre tomaba leche con lúcuma por las mañanas, situación que provocó una intervención de JC Rodríguez, quien le señaló que aquella era “otra época (…) Hoy no tomas leche con lúcuma en la mañana“.

Tras esto el comunicador continuó con su idea: “Si me mando una (leche) me tienen que pasar un confort y un omeprazol (…) Yo ahora me tomo una leche con lo que sea, y te abandono toda la mañana (…) Me tienen que sacar con abogado del baño“, cerró JC Rodríguez.