La réplica de Cecilia Gutiérrez a Mauricio Isla tras dichos sobre el quiebre con Gala Caldirola

Durante los últimos días se han producido duros cruces entre Mauricio Isla y Cecilia Gutiérrez, luego de que la periodista revelara las supuestas razones del quiebre entre el futbolista y Gala Caldirola.

A través de una publicación en Instagram la comunicadora de espectáculo señaló que esto se debió a que “él es a la antigua y no quiere que ella trabaje”.

No obstante esto no quedó ahí, ya que el deportista le respondió a la comunicadora. “Señora o señorita Cecilia Gutiérrez, que no tengo idea quién eres (…) Deje de inventar. Tengo claro el gran hombre que soy”, sostuvo compartiendo un pantallazo de las palabras de Gutiérrez.

El intercambio de mensajes se encontró lejos de terminar, ya que Cecilia Gutiérrez le respondió al jugador.

“Así como defiendo el derecho de la información, defiendo el derecho a réplica. Él tiene todo el derecho a decir que no es verdad, pero mi fuente es tan confiable, que no tengo ninguna duda en lo que estaba diciendo“, partió comentando, de acuerdo a La Cuarta.

Luego entregó detalles nuevos sobre el quiebre de ambos: “No solo no quería que ella trabajara, sino que además le molestaba mucho el tema de las redes sociales, del Instagram, que ella tuviera tanta exposición. No entendía esto de tanto trabajo vía redes sociales”.

Por último señaló: “Y a ella le sorprendió mucho cuando él abrió su Instagram durante la Copa América e incluso hacía en vivos. Era de pasar de que le cargaban las redes sociales, las odiaba, encontraba que no tenía ningún sentido, a pasar a ser el Don Francisco de la Copa América con sus programas”.

Finalmente entregó un “reto” a Isla, sosteniendo que si el quiebre no fue por este motivo, “que diga por qué fue”.