Martín Cárcamo reflexionó sobre el cercano fin de “Bienvenidos”: “Ningún programa es eterno”

Tras el anuncio de su muerte, hoy quedan pocas semanas para que el matinal “Bienvenidos” baje el telón y llegue a su fin.

Sobre esta situación se refirió el animador Martín Cárcamo, quien hace algún tiempo fue conductor del espacio junto a Tonka Tomicic.

“Como ex conductor y también como uno de los que fundó el programa, creo que se termina un ciclo que fue muy exitoso“, partió señalando en conversación con El Dínamo.

Bajo el mismo contexto añadió: “Son decisiones y momentos que también se pueden convertir en una oportunidad, una oportunidad para el horario, una oportunidad para los profesionales que están ahí”.

Tras esto, se refirió al termino de “Bienvenidos”, donde señaló: “lo veo como un término de ciclo, me ha pasado en otros programas que he estado o he visto a compañeros que han estado en situaciones similares. Ningún programa es eterno“.

“Es una decisión que está acorde a los tiempos, con los momentos que se están viviendo“, sostuvo, enviándole un mensaje a quienes fueron sus compañeros.

“Adoro a ese equipo, quiero mucho a la Tonka (Tomicic), a mis compañeros, a Sergio (Lagos), así que espero que venga todo muy positivo para ellos y seguramente nos vamos a volver a encontrar en más de algún programa todos juntos de nuevo”, sostuvo.