"¿Pensará que la gente es hueo...?": Paty Maldonado consideró "fétido de populista" comentario sobre el feminismo de Myriam Hernández

La animadora Patricia Maldonado cuestionó duramente los dichos de la cantante Myriam Hernández, quien aseguró que luego de leer varios artículos, se considera feminista.

“Se acabaron los tiempos donde la mujer estaba en un segundo plano detrás de un hombre. En algún momento me equivoqué y pensaba que no era feminista, pero leí, me informé y me di cuenta de que estaba equivocada, caí en la caricaturización del feminismo. Sin embargo, ahora puedo decir que sí, soy feminista“, declaró Myriam hace algunos días.

Sobre estas declaraciones, Patricia Maldonado aseguró que “lo encuentro amiga mía hediondo, fétido de populista, les juro que tiene olor a caca“, dijo sin filtro en su programa “Las Indomables”.

“O sea, ¿tuvo que leer para darse cuenta que era feminista? Perdón, ¿tuvo que leer, tuvo que informarse? O sea, ella no sabía lo que tenía dentro de su cabeza”, cuestionó posteriormente.

“O sea, yo me tengo que informar y leer cómo ser una buena mamá. Nadie puede dictar reglas amiga mía. De repente hay libros que dicen ‘cómo ser una buena mamá’, ¡mentira! No la compro“, agregó la animadora.

“Perdón, ¿cómo es posible que hoy día tú digas que tú fuiste una caricatura? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué pensará, que la gente es hueona y que le va a creer a estas alturas a una mujer de 56 años que se vino a dar cuenta que era feminista? O sea, esperaste 56 años, perdóname, ¿quién te puede creer eso?“, criticó fuertemente Maldonado.