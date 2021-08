A seguir esperando: Suspenden nuevamente el estreno de Venom: Let there be Carnage

Este jueves se confirmó que el estreno de Venom: Let there be Carnage, secuela de la cinta protagonizada por Tom Hardy, volverá a retrasar su estreno debido a complicaciones por el coronavirus.

En total ya son cinco las oportunidades en que se ha debido postergar el lanzamiento de la cinta. En esta ocasión se debe al aumento de casos de Covid-19 en EEUU, los que se han visto impulsados por la variante Delta.

De esta forma, la cinta que debía llegar en septiembre, nos hará esperar un mes más hasta su estreno el 15 de octubre.

El principal enemigo de esta secuela ha sido la pandemia, ya que la expansión del virus hizo que se posponga en cinco ocasiones una película que debía estrenarse el 2 de octubre de 2020.

Venom: Let there be Carnage contará con la participación de Woody Harrelson (Natural Born Killers), quién estará a cargo de llevar al simbiote rojo a la pantalla grande por primera vez.