“Fui muy criticada”: María José Quintanilla recuerda su complicado debut en la televisión

Este jueves la destacada cantante y animadora, María José Quintanilla, recordó sus primeros pasos en la televisión, cuando hace más de cuatro años llegó a Mega para formar parte de Mucho Gusto.

“Yo pensaba, aquí voy a estar y voy a aprender, me voy a impregnar de todo lo que tenga que saber y listo, después chao chao”, confesó la animadora a Revista Velvet.

Sin embargo, su debut en la televisión “no fue así, pero igual me gustó, fue un desafío gigante, no es fácil, primero entré al matinal, y no fue para nada fácil”.

“Los primeros seis meses fui muy criticada, muy criticada, yo tampoco sabía muy bien como hacerlo, porque la gente cree que es sencillo, pero no lo es. Es muy compleja la dinámica”, comentó Quintanilla.

Además señaló que en la televisión “si la cag… todo el mundo va a saber, no es como copiar en una prueba y esconderla, esa prueba se publica y queda en todos lados, la presión fue importante”.

Para lidiar con aquello, confesó que su escape siempre fue la música, la que según ella le hacía “encontrar el modo Zen”.

En ese sentido, agradeció las experiencias que le ha entregado el espectáculo: “Me siento super afortunada de haber tomado la decisión, pese a muchas voces que me decían lo contrario, de haberme dedicado a la música primero, y después de haber ingresado a Mega”.

“Lo que he aprendido en estos cuatro o cinco años, creo que los podría haber aprendido en 20, ha sido tan compacto que es pura ganancia, me sirvió como más cupones de tolerancia a la frustración”, cerró la cantante.