Priscilla Vargas se viralizó en TikTok y obtuvo más de 2 millones de vistas: así reaccionaron sus hijas

El pasado martes la periodista de Mega Priscilla Vargas debutó en TikTok con un video de preguntas y respuestas, el cual se viralizó en las redes sociales.

El video, de tan solo 15 segundos, suma más de 2 millones de reproducciones, señalando que uno de los motivos que la llevó a plasmar su presencia en la plataforma de videos, se debió a que fue suplantada por otro usuario.

Ahora, en conversación con Las Últimas Noticias, la periodista entregó más detalles de esta travesía, donde sus hijas de 12 y 14 años fueron quienes le advirtieron de esta situación.

“Era una cuenta que tenía más 30.000 seguidores y que se había hecho hace una semana. Ocupaba videos míos y el mismo nombre de mi Instagram. Se hacía pasar por mí“, partió comentando la colega de José Luis Repenning.

Bajo este escenario Priscilla Vargas le pidió ayuda a la community manager de Mega para realizar su primer video en la plataforma juvenil, el cual fue bien recibido por los cibernautas.

No obstante, señaló que generar la publicación no fue nada sencillo. “No era fácil, lo grabamos como ocho veces y cambió mi forma de ver a los tiktokers, ahora los admiro. Nos demoramos como 40 minutos en grabar y editar un video de 15 segundos“, sostuvo.

Tras el éxito que logró en TikTok, sus hijas nuevamente reaccionaron a la presencia de su madre en Internet.

“Me dijeron ‘te viralizaaaaste’. Hoy les llegaban mensajes de amigas porque a todas les aparecía como sugerencia“, narró Vargas.

Luego cerró: “Ellas nunca me habían comentado mis publicaciones en Instagram, pero sí fue tema el TikTok. Me dijeron que ‘me tengo que preocupar de lo que subo, porque tengo hijas’. Estoy súper amenazada, jajajá. No las puedo avergonzar“.

Aquí puedes ver la publicación: