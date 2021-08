Bruce Dickinson de Iron Maiden confirmó que dio positivo por Covid-19

El vocalista de Iron Maiden, Bruce Dickinson, reveló que dio positivo por Covid-19. El líder de 63 años se había realizado un test e iniciado una cuarentena preventiva, debido a que un miembro de su familia se había contagiado.

“Estuve estornudando un poco. Durante un par de días, me sentí un poco aturdido, como con gripe, y eso fue todo. Y tengo 63 años”, declaró el miembro de la banda heavy metal a la revista Rolling Stone mediante Zoom.

Ante esta situación Dickinson llamó a que las personas a que tomen conciencia de la importancia de la vacunación contra el Covid-19. “No tengo ninguna duda de que si no me hubiera vacunado, podría estar en graves problemas“, dijo.

“Así que después de una vacuna ese es el alcance de las molestias. Lo más importante es quedarse en casa para no ir a contagiar a otra personas que pueda transmitir el virus a alguien que realmente sea vulnerable”, enfatizó el vocalista.

En septiembre próximo, específicamente el viernes 3, la banda lanzará el nuevo álbum denominado “Senjutsu”, este será el disco número 17 de Iron Maiden.

En tanto, el conversatorio agendado en Chile para diciembre de este año fue cancelado definitivamente y las devoluciones comienzan el 19 de agosto.

Cabe recordar, que en 2015 Bruce fue diagnosticado con un tumor canceroso en la parte posterior de la lengua, se sometió a varias quimioterapias superando la situación.