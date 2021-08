“Es aberrante”: Amaro Gómez-Pablos por aprobación del proyecto Dominga

Varios personajes del mundo de la televisión se mostraron en contra de la aprobación del proyecto minero Dominga, el cual fue aprobado el pasado miércoles.

En ese contexto, Amaro Gómez-Pablos, también quiso manifestar su opinión respecto al proyecto que significará un daño irreversible para el medioambiente. Es por eso, que publicó un video con su reflexión en su cuenta de Instagram.

“Ando de viaje, haciendo reportajes… pero me desconcierta y me siento molesto porque ocurre que en la misma semana en la que el mundo se declara en Código Rojo -climáticamente-, el Presidente de Chile va a contracorriente, citando a sus Seremis para votar a favor de un proyecto que es aberrante“, escribió en la descripción de la publicación de la red social.

Posteriormente escribió que “no soy un fundamentalista o un fanático ambiental. Si soy consciente. Soy un ciudadano sensato e informado, que a la vez es papá y periodista”.

Además, el periodista agregó que “me preocupa el futuro de mis hijos y no estoy dispuesto a aceptar que lo sigan hipotecando a nombre de proyectos que no son sustentables“.

“Escucha y multiplica el mensaje si estás de acuerdo. Es importante”, finaliza el escrito en Instagram, cuyo video ya cuenta con más de 19 mil reproducciones y más de 194 comentarios.

