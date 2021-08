Oriana Marzoli dio positivo al Covid-19 y no se encontraba vacunada: “Me dolía todo el cuerpo”

Recientemente la exchica reality Oriana Marzoli reveló haber dado positivo al Covid-19, situación que desclasificó en su propio programa “Algo pasa con Oriana”, donde relató cómo descubrió la situación.

“Yo me creía que estaba un poquito por encima del bien y del mal, y que no iba a pillar jamás el virus”, partió señalando, atribuyendo su malestar a estar “con las defensas bajas”.

Tras esto continuó: “No me esperaba que fuera covid, pensaba que era por tanta fiesta que me he pegado porque he hecho lo que me da la gana“, reconoció.

Luego Marzoli relató: “Tuve fiebre, vómitos, dolor de cabeza que me iba a explotar, escalofríos, me dolía todo el cuerpo”.

Un día “dije mierda, ¿qué carajo me está pasando?, me dolía todo nivel Dios”, expresó, tomando la decisión de realizarse un examen PCR.

Debido a esto la exchica reality habría desaparecido de las redes sociales, regresando recién el pasdo 3 de agosto. “Siento estar tan desaparecida, pero es que estoy mala”, expresó en su regreso, señalando además que su madre de 55 años también se contagió, mientras que ella perdió el gusto y el olfato.

Finalmente Marzoli reveló que no se encontraba vacunada contra el Covid-19, razón que luego explicó.

“No había recibido ningún SMS ni ninguna llamada para que me vacunase. También lo digo. Y yo estoy bien empadronada aquí en mi zona en Madrid”, aseguró.