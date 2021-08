“Quizá para una mujer más joven”: Raquel Argandoña responde a las criticas por su forma de vestir

Este viernes la presentadora de televisión Raquel Argandoña causó polémica en redes sociales al responder una serie de criticas recibidas por su forma de vestir.

Luego de publicar una maravillosa postal en la que modela un conjunto de shorts cortos de denim con un blusón blanco, y un par de botas rojas, le cayeron una serie de criticas acusando que la tenida elegida era “demasiado juvenil” para ella.

“No me gusto este look, quizá para una mujer más joven. No me gusto para nada Raquel”, leían algunos de los comentarios quejándose del estilo.

Inmediatamente la panelista de Bienvenidos respondió: “A mí me encanta. Es cosa de gustos. Obvio que es para estar ahí”.

Tras esto sus seguidores salieron al paso para apoyarla, dejando distintos mensajes en la publicación:

“No están los tiempos para ese tipo de comentarios. La gente ya no tiene color, edad, ni género, cada quien con lo que le parezca vestir”, “la juventud se lleva en el alma y en el corazón”, “¿y quién dijo que la ropa tenía edad para usarla?”, expresaron los cibernautas.