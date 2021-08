La cuarentena le pasó la cuenta: Ex “Masterchef” Bárbara Lackington estuvo dos semanas internada por depresión

La modelo y ex participante de “Masterchef” Bárbara Lackington vivió difíciles momentos debido al encierro que provocó la pandemia del COVID-19, llegando a internarse en una clínica de salud mental.

Según dio a conocer a Las Últimas Noticias, se trató de una “depresión severa”.

“Estuve con siquiatra y terapia. Fue muy duro, muy difícil”, aseguró la cocinera amateur que se hizo conocida en 2019.

“Me pasó que tuve mucho tiempo libre, además de estar encerrada en la casa. Además yo vivo en Pirque y realmente es muy difícil juntarme con alguna amiga. Me empecé a sentir mal, muy angustiada. No sabía qué hacer todo el día. Sentía un vacío muy grande”, contó.

“Empecé a ver todo lo malo de mi vida y no lo bueno. Pasaba acostada todo el día en pijama y no me duchaba”, reveló.

“Creo que (la depresión) se gestó por una acumulación de cosas que he pasado en mi vida. Yo no tuve una infancia tan fácil: papás separados y todo ese tema. Se acumularon muchas cosas y al sumarle la pandemia quedó la embarrada“, dijo.

Pero no fue un camino fácil. “Mi primer psiquiatra no se la pudo“, dijo la modelo que llegó a la Clínica San José, “pero el actual me pudo sacar adelante. Estoy mucho mejor gracias a él”.

“Antes estaba con muchos remedios, en la mañana y en la noche. Andaba atontada en el día porque eran muy fuertes. Ahora sólo tomo algo para dormir. Eso me tiene súper feliz”, aseveró. Actualmente sigue tratamiento con una sicóloga.

Respecto a estar internada, dijo que “lo pasé bien, porque conocí gente increíble. Personas que tenían problemas parecidas a los míos y otros que no”.

“Había terapias ocupacionales, donde teníamos que hacer manualidades y esas cosas. Me gustó. Fue una buena experiencia. Tengo amigas nuevas que vivieron conmigo ese tiempo. Nos apoyamos entre nosotras cuando alguna está bajoneada o quiere hacer tonteras“, cerró.