Luis Jara impactó a Pamela Díaz con premonición que la vincula a hombre que no es Jean Philippe Cretton 

Luis Jará leyó el futuro de Pamela Díaz, a quién impactó con una inesperada revelación. El comunicador sorprendió con su lado esotérico en el estreno del programa “Mochileros” de TVN, conducido por la modelo.

En el espacio ambos recorrieron varios emblemáticos lugares del litoral central. El encuentro cambió de tono cuando el también cantante señaló que sabía leer las manos.

“¿Nunca te han leído las manos? A ver. Has estado enamorada una vez en tu vida, hasta ahora. Profundamente enamorada“, consultó Luis a Pamela en el espacio.

Tras lo anterior le pidió que confiara y procedió a ver el futuro de la modelo: “Chuta madre, no sé aquí. ¿Tú puedes tener hijos aún?”, consultó el cantante, a lo que la modelo respondió en tono de broma: “Sí. Pero mañana mismo me opero”.

Ante lo anterior Luis insistió: “Escúchame, ¿tú puedes tener hijos? ¿Tú tienes tres? Va a venir un cuarto hijo, te lo juro”.

“Veo un cuarto hijo y sabes qué más veo. Hay un súper viaje que tú has querido hacer, y que no has podido hacer, y lo harás, pero de la mano de un hombre que aún no conoces“, cerró el cantante.

Esta no es la primera vez que Luis anuncia un embarazo con su conocida lectura de manos. Anteriormente fue el de Karla Constant y Virginia Demaria, y en ambas ocasiones acertó.