“¡Infórmate!”: Médico detenido en aeropuerto perdió la paciencia tras pregunta de Tonka Tomicic

Durante el pasado fin de semana se viralizó un registro en donde un doctor insultó a trabajadoras de una aerolínea y agredió a funcionarios de la PDI en el aeropuerto de Santiago, debido a que no lo dejaran abordar debido a una supuesta situación de estar bajo los efectos del alcohol.

Horas después de lo ocurrido el profesional de la salud Jaime García se disculpó a través de las redes sociales, donde expresó: “Me da una vergüenza enorme. Yo quiero hablar con ellos y ellas (trabajadores) y explicarles lo que pasó. Yo siempre he sido una persona frontal, he trabajado mucho en los matinales, soy una persona recta, pero no se justifica (lo que hice)”.

Por otro lado también fue invitado a “Bienvenidos“, espacio donde señaló que el día de mañana pretendía ir al aeropuerto “y quiero a cada uno de ellos decirles que lo siento mucho”.

Tras escuchar estas palabras la conductora Tonka Tomicic tuvo algunas dudas, las cuales no dudó en plasmar. “Hay algo que no queda claro. Aunque usted tenga la doble vacunación, se supone que los permisos no están para viajes de placer. Se supone que están acotados a situaciones laborales“, partió señalando, aludiendo al viaje que realizaría García al extranjero.

Ante esto el doctor aclaró: “No, estás equivocada Tonka. Yo hablé con el ministro Paris y con el seremi y están autorizados para turismo. ¡Infórmate!“, expresó evidentemente molesto.

Ante esto, Tonka insistió en su punto: “¿O sea usted consiguió el permiso para hablar directamente con el ministro?“.

Así, Jaime García volvió a tomar la palabra: “A ver, Tonka, están autorizados los viajes de turismo. Están autorizados, pero tiene que estar 10 días después confinados. Yo hice todas las consultas, no es nada especial lo mío”, aclaró el médico.

Tras la respuesta Tonka aludió a su tono: “Lo noto un poco intranquilo“, aseguró la modelo, ante lo cual el especialista señaló: “Lo que pasa es que estoy un poco adolorido, además tengo una mala señal”.

“No es para que reaccione así“, sostuvo Tonka, para que luego finalmente García se retractara: “No, no Tonka, disculpa. Es que ya te había explicado“.