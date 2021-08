Johnny Depp acusa que Hollywood lo está boicoteando tras polémicas judiciales

Este lunes el actor Johnny Depp arremetió en contra de Hollywood, asegurando que la industria lo está boicoteando tanto a el como a su próxima película, Minamata.

En una entrevista con el Sunday Times el artista emitió sus descargos, señalando que sus problemas personales estarían afectando directamente al equipo de producción de la película.

“¿Y por qué? ¿Para que Hollywood me boicotee? ¿Todo por un hombre, un actor en una situación desagradable y complicada, a lo largo de los últimos años?”, manifestó el actor.

Sus dichos significan la primera entrevista con medios luego de haber perdido una demanda contra el diario The Sun, luego de que este lo catalogar como “golpeador de esposas”.

Esto debido al caso de violencia intrafamiliar que mantenía con su ex esposa, la actriz Amber Heard.

Al respecto Depp comentó: “Ya sé hacia dónde tengo que ir para que las cosas salgan a la luz. Todo lo que he pasado, lo he pasado. Pero, al final, esta parte particular de mi vida ha sido absurda“.