“¡Te quería montar!”: JP Cretton protagonizó divertido momento junto a Pamela Díaz en Puerto Varas

En una jornada más de grabación para el programa “Mochileros” de TVN, Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton viajaron hasta Puerto Varas, región de Los Lagos, para visitar un campo ubicado en los alrededores de la ciudad.

Este espacio del canal estatal es transmitido todos los sábados, como una de las nuevas apuestas de la señal pública en este segundo semestre.

La aventura fue registrada por “La Fiera” y compartida mediante historias en Instagram, donde mostró varios momentos divertidos junto a Cretton.

En el video se ve a un ternero saltando encima de Jean Philippe, lo que provocó que el animador se alejara del animal. En ese momento, Pamela Díaz le dijo “¡te quería montar!”, a lo que su pareja respondió entre risas: “Me quería penetrar, pero yo soy varón”.

“Mi amor que heavy, me dio hasta miedo”, continuó la oriunda de Puerto Varas.

Finalmente, en otra de sus historias que registró mientras grababa para el programa se ve a la animadora caminando delante de un ternero, donde escribió “estaré hedionda jajajaja, que me sigue”. Mientras que, se ve en el registro audiovisual preguntando “¿Por qué me sigues?…algo me quiere hacer”.

