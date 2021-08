“Ya muero por que lo lean”: Cote López anunció que ya escribe su cuarto libro y reveló portada

Cote López anunció que ya está en la mitad de su cuarto libro, el cual aclaró que no tiene que ver con su trilogía marcada por la lujuria y el erotismo: “Hasta que la muerte nos separe”; “Discúlpame, fue un error” y “Tú tampoco eras parea mí” son los títulos de sus tres obras ya publicadas.

En su cuenta de Instagram (@cotelopezm) fue donde informó la noticia, publicando que ya tiene la mitad del libro escrito.

“Quiero contarles que ya llevo más de la mitad de mi cuarto libro escritooooooo!!!“, comenzó su reseña en la fotografía publicada en la red social.

“YEYYYYY Este libro no tiene nada que ver con la trilogía es una historia nueva, ya MUERO por que lo lean !!!”, agregó la esposa de Luis Jiménez.

Además, aprovechó la instancia para revelar la portada de su cuarta obra titulada “Explícito”. “Les quiero mostrar la portada ya saben que no tengo paciencia jajajaja y no me aguanto de mostrar las cosas y la verdad también lo subo porque así me AUTOPRESIONO para escribir más rápido jajajaja”, continuó María José López.

Finalmente, aprovechó de agradecer a todos y llamar a quienes no han leído su trilogía a que compren, dando una curiosa advertencia.

“Gracias a todos por su atención y si aún no han leído mis otros libros pueden comprarlos en la página www.tutampocoerasparami.cl llame ya !!!! Jajajajaa pd/ SOLO AHÍ son originales todos los demás son falsos ! Los míos traen laca, cuño, etc y los falsos vienen con hojas de mala calidad etc”.

La trilogía de Cote López se trata de Izabella quien “sufre en “Discúlpame fue un error” por la partida de Thomas a Dubái. Sin embargo, a diferencia de otras veces que vivió una desilusión amorosa, esta vez no se echa a morir y decide ir en búsqueda de un reencuentro”

“Eso sí, no iniciará sola esta nueva aventura: su amiga Kari la acompañará junto a sus sorprendente nueva pareja. Juntas experimentarán un carrusel de emociones que desembocará en un desenlace increíble e imprevisto, fruto del amor de sus protagonistas”, indica el resumen en el portal donde promociona sus libros.

Revisa la publicación aquí: