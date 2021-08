“Es como mala onda, la envidia del chileno”: Nelson Mauri realizó desesperado llamado en sus redes sociales

Una compleja situación fue la que vivió Nelson Mauri, quien detalló este hecho a través de redes sociales. Según explicó en la plataforma de Instagram de su empresa, su cuenta de Instagram fue suspendida hace más de un mes por compartir una “provocadora” imagen.

El exintegrante del programa “Rojo” aseguró que esto sucedió cuando asistió al cumpleaños de Ignacia Michelson, donde publicó una serie de registros con una osada vestimenta.

“No sé que hacer, siento que mi cuenta está en el limbo. No aparece, no la encuentro. Me dicen que el nombre de usuario está suspendido”, sostuvo Nelson.

“He cometido errores, la cag…, no debería haber ido al cumpleaños de la Ignacia Michelson. Usé un outfit provocador, fuera de la común, me puse una faldita en la fiesta de las conejitas Playboy y yo quería participar en la fiesta“, indicó. Eso sí, aseguró que nunca pensó que su vestuario fuera reportado por diversos internautas de la red social.

“Es como mala onda, la envidia del chileno (…) me afectó mi cuenta, me afectó mi tienda, hoy día no tengo mi cuenta personal y es mi trabajo“, insistió.

“No he roto ninguna norma”, reiteró Mauri, agregando el hashtag #FreeNelsonMauri para que su cuenta se encuentre nuevamente disponible, ya que es su fuente de trabajo.