Dani Castro visibiliza lo que es vivir con crisis de pánico y reconoce que aún le vienen

La pandemia y la cuarentena nos obligó a ver situaciones que se invisibilizaban a pesar de su existencia. Uno de ellos es la salud mental, tanto de nuestro país como de la población del mundo.

En este sentido, la ex ganadora de Master Chef quiso poner el tema sobre la mesa en su Instagram y abordó -en base a su experiencia- lo que ha sido vivir con crisis de pánico.

“Vengo a hacer uso de mi Instagram para algo que nos sirve a todas y todos. Hablemos de la Salud mental.🧠🙏🏻 Siempre he contado que tuve crisis de pánico. Pero no les había contado que aún me vienen de vez en cuando”, escribió a sus seguidores.

“Hace unos días les conté que estuve con vómitos y nudo en la garganta y como recibí tantos comentarios de mujeres y hombres que viven ansiedad, angustia o crisis de pánico diariamente me motivé a escribirles para que compartamos experiencias”, siguió.

“Les contaré un poco las cosas que a mi me han ayudado por varios años a entender y sobrellevar las crisis de pánico, creo que la idea es que todo consejo lo compartamos. (Pd:Si me van a venir a juzgar, no es el momento, otro día sí, pero ahora no joda porque no suma)” agregó.

Luego continuo mencionando todo lo que le ayuda a sobrellevarlo, por ejemplo: hablarlo y regalarte momentos para conectar con uno.

Te dejamos la publicación para que la veas: