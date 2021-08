JC Rodríguez a la Fran: ¿Yo he sido tu pareja más flaite?

Una distendida conversación tuvo Francisca García-Huidobro que acudió como invitada al programa “Pero con Respeto” de Chilevisión y que conduce Julio César Rodríguez.

Hablaron de todo, de ellos, de las parejas, de situaciones personales y familiares. Y hasta uno que otro trapito al sol salió en el diálogo.

Al pasar a los temas personales fue Francisca quien hizo el primer comentario, pidiendo explicaciones a Rodrìguez, sobre por qué siempre se lleva muy bien con sus parejas, pero criticando que cuando ella termina, él sigue con la amistad.

Fran: tu cuando yo me he emparejado, te llevas súper bien con mis parejas (se ve a Julio César con dos vasos, uno en cada mano) tómate el africano no más, no tengo ni un drama. No sería la primera vez que te veo, dice enfática. Pero después cuando yo termino, ¿por qué sigues siendo amigo de esas personas?, cuestiona al animador y ex esposo.

JC: no soy amigo de ninguna ex pareja tuya

Fran: pero igual tení tus weas y los andai invitando a tus programas.

JC: pero que los invite al programa… no los voy a vetar

Fran: pero yo no invito a mi programa…, imagínate yo invitando a mi programa de Instagram a tu ex. ¡Pésimo gusto!

JC: lo has hecho, interrumpe tajante el conductor.

Fran: bueno lo es que tú tienes hartas más ex que yo, imagina me quedaría sin invitadas

JC: lo has hecho y te he visto muy cariñosa con… y busca cerrar el tema diciendo que el argumento es malo y tararea: la la la laaaa (…)

Tras lo sucedido cambian de tema y Fran bromea con que la producción le dijo que lo pasarìa bien en el programa y no que le harian este tipo de preguntas.

JC: hice el catastro de todos tus ex y tengo que hacerte esta pregunta. ¿Yo he sido tu pareja más flaite?

Fran: ¡por lejos! Responde de inmediato la actriz y conductora de tv. O sea muy, muy por lejos. Sí, pero el más simpático y el más inteligente. Y no sé si esto lo sabes, pero el más querido por mi familia y mis amigos. Mi papá siempre pregunta por “culito”, está preocupado si te vas a candidatear, finaliza.