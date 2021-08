La broma de José Antonio Neme a Diana Bolocco tras improvisado despacho: “Estoy como tu hermana”

Durante la jornada de hoy el matinal de Mega “Mucho Gusto” inició de una singular manera, luego de que José Antonio Neme no apareciera en el set en compañía de Diana Bolocco.

Esto, luego de que el periodista se encontrara en Santiago Centro, donde realizó un improvisado despacho sobre un vehículo que se volcó, en cercanía del paso nivel de Santa Lucía.

“Me bajé, (soy) Neme reportero. Dije: ‘tengo que bajarme porque hay una persona que necesita de mi ayuda’… como el Chapulín Colorado“, partió señalando el comunicador en el registro.

Afortunadamente en el incidente el chofer no quedó con mayores lesiones y se encontraba bien. Neme luego detalló que el incidente se debió a un pronunciado desnivel en la ruta, lo que provocó que el conductor perdiera el control del vehículo.

No obstante este despacho también contó con algunos chascarros, como que José Antonio Neme no contaba con audífonos, por lo que no siempre lograba oír a Diana Bolocco.

Uno de los momentos más cómicos se produjo cuando Neme lanzó una broma sobre Cecilia Bolocco, luego de que Diana le pidiera cambiar el enfoque de la cámara, para que así saliera su rostro en pantalla.

“No sé si puedo aparecer yo. No sé manejar la tecnología. Estoy como tu hermana en los live“, soltó el periodista, sacando risas en el set, añadiendo luego: “Saludos a Lomas Turbas ¡No, mentira!“, aludiendo al troleo en el que cayó Cecilia Bolocco hace unas semanas.