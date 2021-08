Canal 13 emitirá reportaje sobre crisis en Afganistán: Jorge Said expondrá detalles exclusivos desde Kabul

Un especial de Reportajes de “Tele13” es el que emitirá Canal 13 esta noche, a las 22:35 horas. Se trata de una cobertura centrada en la crisis que está viviendo Afganistán luego del regreso de los talibanes a Kabul.

El programa especial será conducido por la periodista Natalia López, quien aseguró que “es un especial para abordar una problemática que tiene ribetes globales. Si bien ocurre a muchos kilómetros de Chile, lo que está pasando en Asia Central hoy día afecta al mundo entero y como departamento de prensa de canal 13 creemos que es importante abordar lo que está sucediendo allá y entenderlo porque a veces para el público chileno puede ser algo lejano”.

Por su parte, Claudio Villavicencio, director del departamento de prensa del 13, detalló que “el regreso de los talibanes a Afganistán no sólo es importante porque se produce después de 20 años de ocupación de Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la OTAN en ese país, sino que también por el impacto que esto genera en la mujeres de ese país que temen perder los derechos que han ganado en los últimos años. Finalmente estamos hablando de Derechos Humanos y eso es, sin duda, un tema de interés mundial que Tele13 quiere abordar en este programa especial”.

Específicamente, Villavicencio adelanta que “lo que vamos a hacer son tres reportajes para abordar lo que está sucediendo allá y el fuerte del programa serán los testimonios que nos entregue el periodista Jorge Said que está en Kabul. Él es el único periodista chileno que ha vivido estos días de incertidumbre en la capital de Afganistán”.

De esta manera, Jorge Said entregará detalles exclusivos a Natalia López en torno al tema que ha impactado a Chile y el mundo en los últimos días.

“Él será una pieza fundamental dentro de esta cobertura para entender in situ lo que está pasando”, indicó la también conductora de “Tele13 AM”, quien afirmó que liderar este espacio “es un tremendo desafío. Yo me formé en las noticias internacionales, es un tema que me apasiona y en ese sentido espero aportar un granito de arena. Donde sea que pasen estas cosas en el mundo, vamos a estar siempre como Canal 13 para informar de la manera más cercana”.