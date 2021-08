“Canal 13 me trató pésimo”: El duro descargo de Jorge Zabaleta tras su salida de la señal

Recientemente la animadora Karen Doggenweiler fue invitada al programa “Los Socios de la Hamburguesa”, en donde participa Francisco Saavedra, Pedro Ruminot y Jorge Zabaleta.

En medio de la conversación el actor recordó su paso por Canal 13, haciendo énfasis en su amarga salida de la señal privada.

En primera instancia el intérprete recordó a Quena Rencoret, directora ejecutiva con quien coincidió tanto en TVN como en Mega, con quien mantiene una amistad.

“Cuando me echaron de Canal 13 fue la Quena la que me acogió”, relató el artista, para luego desahogarse sobre su paso por el canal. “Canal 13 me trató pésimo. Me fui de Canal 13 y no exigí nada, porque podría haber hecho cosas“, añadió.

Quien se unió a estos descargos fue el mismísimo rostro de Canal 13, Francisco Saavedra, quien recordó una anécdota que vivió con la ejecutiva María Ester Robledo.

“Le fui a presentar un proyecto de televisión, y me dijo: ‘Es que sabes que está súper bueno lo que hiciste, pero, ¿Qué hacemos si resulta? ¿Qué hacemos contigo?“, partió comentando el conductor de “Lugares que Hablan”.

Tras esto Saavedra le explicó que él quería conducir, ante lo cual recibió una singular respuesta: “Es que tú no eres…no tienes el perfil, además, tampoco tienes como la figura física de los animadores“.

