“Aquí Somos Todos” define a nueva dupla de animadores que reemplazará a Ángeles Araya

El programa social más influyente de la televisión chilena, “Aquí Somos Todos”, ya tiene nuevos animadores. Se trata de la dupla compuesta por Sergio Lagos y Angélica Castro, quienes tomarán la posta de Ángeles Araya cuando la conductora se marche a liderar el nuevo proyecto matinal de Canal 13.

Para Sergio Lagos, hoy en “Bienvenidos”, entrar a “Aquí somos todos” es una oportunidad para debutar en los programas de servicio. “Me parece que lo que ha hecho ‘Aquí somos todos’ es una labor extraordinaria y que cuando un medio de comunicación se instala para atender las necesidades de su audiencia es una labor muy gratificante. Observando siempre con distancia pero con mucho afecto a quienes hacen el programa, sólo me queda agradecerles por su labor social, y creo que lo han hecho con muchas ganas y mucho corazón dando alegría a muchas familias”, dice el animador.

Angélica Castro, en tanto, ya tiene experiencia en el tema, habiendo estado a cargo del programa de servicio de Canal 13 en el mes de febrero. Respecto a este nuevo desafío, comenta: “Estoy feliz de ser parte de la familia de ‘Aquí somos todos’ y de volver a trabajar en un programa tan maravilloso y con propósito como lo es éste. Es un orgullo para mí ser parte de esto”.

Para Ángeles Araya, conductora del programa, la incorporación de ambos rostros es una muy buena noticia. “Me siento feliz, dichosa, orgullosa de que sean dos grandes animadores quienes se queden a cargo del programa. A Sergio le tengo un gran cariño, lo admiro por su versatilidad y porque donde esté siempre brilla. Y la Angélica es de la casa, sabe perfectamente bien cómo funciona el programa, es pura luz y pura energía. No me cabe ninguna duda de que les irá fantástico, me voy con el pecho inflado porque dos de los mejores se quedan con ese puesto“, señala.

El cambio de mando se realizará en septiembre, siendo el martes 31 de agosto el último día de Ángeles en el programa. Angélica tomará el mando en solitario durante ese mes hasta que Sergio se integre cuando termine su participación en “Bienvenidos”, en una fecha aún por definir.

“Aquí Somos Todos”, de lunes a viernes a las 15:55 horas por las pantallas de Canal 13.